Дмитрий Губерниев сообщил о разрыве партнёрства между СБР и ПАО «Газпром»

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев сообщил, что ПАО «Газпром» перестало быть партнёром Союза биатлонистов России (СБР).

«ПАО «Газпром» больше не спонсор СБР!!! Как же надо было постараться не сохранить такое мощное партнёрство??? А, СБР??? Ведь с людьми надо разговаривать… Да уж… Работает команда крепких профессионалов Виктора Майгурова!!! И с другими партнёрами есть проблемы…. Призовые для спортсменов в наступающем сезоне будут сильно меньше…. Это уже свершившийся факт…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Предыдущее соглашение между СБР и «Газпромом» было подписано в сентябре 2020 года после ухода в отставку бывшего президента СБР Владимира Драчёва, который конфликтовал с членами правления организации.