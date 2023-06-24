Виктор Майгуров: действие нашего соглашения с ПАО «Газпром» заканчивается

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подтвердил информацию спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о прекращении сотрудничества СБР с ПАО «Газпром», которое продлилось более 15 лет.

«Со стороны ПАО «Газпром» вопросов по выполнению СБР условий нашего договора нет. Тем не менее действие нашего соглашения заканчивается. Мы благодарим компанию «Газпром» за многолетнее сотрудничество, при этом понимаем сегодняшнюю ситуацию в мире и с уважением относимся к решениям наших партнёров», — приводит слова Майгурова Metaratings.

Также сообщается, что официальное объявление о прекращении сотрудничества СБР сделает, когда получит необходимые документы по договору.

Губерниев ранее заявил, что прекращение сотрудничества СБР и «Газпрома» скажется на уровне призовых российских биатлонистов.