«Вместе с лучшими винами в мире». Доротея Вирер показала, как провела выходные

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер показала в социальных сетях, как провела выходные.

«Воссоединяемся в красоты Южного Тироля. Есть что-то действительно волшебное в том, чтобы провести время дома, в окружении скалистых холмов, пышных виноградников и лучших вин в мире», — подписала фото Вирер.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Напомним, 33-летняя Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По итогам спортивного года Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира. Она набрала 911 очков, проиграв лишь француженке Жулии Симон (1093). На чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) Вирер не удалось завоевать личных медалей, однако Доротея стала чемпионкой мира в женской эстафете и завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете.