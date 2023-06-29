«Вместе с лучшими винами в мире». Доротея Вирер показала, как провела выходные

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер показала в социальных сетях, как провела выходные.
«Воссоединяемся в красоты Южного Тироля. Есть что-то действительно волшебное в том, чтобы провести время дома, в окружении скалистых холмов, пышных виноградников и лучших вин в мире», — подписала фото Вирер.
Фото: из личного архива Доротеи Вирер
Фото: из личного архива Доротеи Вирер
Напомним, 33-летняя Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По итогам спортивного года Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира. Она набрала 911 очков, проиграв лишь француженке Жулии Симон (1093). На чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) Вирер не удалось завоевать личных медалей, однако Доротея стала чемпионкой мира в женской эстафете и завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете.
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