Франциска Пройс: можно выступать на пределе возможностей, но потом тело выставит тебе счёт

Чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала о своём физическом состоянии и о проблемах, с которыми столкнулась в прошлом сезоне.

«Я провела полное обследование организма. К сожалению, причину столь серьёзного воспаления обнаружить не удалось. Мои проблемы начались ещё до Олимпийских игр. Тело — это не машина. Можно какое-то время бегать на пределе своих возможностей, но потом тело выставит тебе счёт и сделает это не один раз.

Сейчас я довольна тем, как проходит подготовка к сезону. Конечно, некоторые вещи даются тяжелее, чем прежде. Однако я замечаю, что организм реагирует положительно, я восстанавливаюсь. Чувствую себя лучше, чем в прошлом году», — приводит слова Пройс Wasserburger Stimme.