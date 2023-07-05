Франциска Пройс: можно выступать на пределе возможностей, но потом тело выставит тебе счёт
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Чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала о своём физическом состоянии и о проблемах, с которыми столкнулась в прошлом сезоне.
«Я провела полное обследование организма. К сожалению, причину столь серьёзного воспаления обнаружить не удалось. Мои проблемы начались ещё до Олимпийских игр. Тело — это не машина. Можно какое-то время бегать на пределе своих возможностей, но потом тело выставит тебе счёт и сделает это не один раз.
Сейчас я довольна тем, как проходит подготовка к сезону. Конечно, некоторые вещи даются тяжелее, чем прежде. Однако я замечаю, что организм реагирует положительно, я восстанавливаюсь. Чувствую себя лучше, чем в прошлом году», — приводит слова Пройс Wasserburger Stimme.
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