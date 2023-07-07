Доротея Вирер проведёт сбор с мужской командой Италии

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер присоединится к мужской сборной Италии на сборе в городе Бессан (Франция), сообщается на официальном сайте Федерации зимних видов спорта Италии (FISI).
Тренировочный сбор итальянской национальной команды во Франции пройдёт с 8 по 20 июля. Вместе с Вирер в сборе будут участвовать биатлонисты Томмазо Джакомель, Дидье Биона, Патрик Браунхофер, Элиа Цени, Даниэле Фаунер, Микеле Молинари и Давид Цингерле.
Напомним, 33-летняя Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По итогам спортивного года Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира. Она набрала 911 очков, проиграв лишь француженке Жулии Симон (1093). На чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) Вирер не удалось завоевать личных медалей, однако Доротея стала чемпионкой мира в женской эстафете и завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете.
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