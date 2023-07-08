Алимбекова-Смольская: если и скучать по Кубку мира, то по захватывающей борьбе с Вирер

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская поделилась мыслями об отстранении от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Динара призналась, что пересматривала одну из гонок Кубка мира со своим участием.
«Увидела в рекомендациях гонку. Если и скучать по Кубку мира, то по захватывающей борьбе, особенно с Доротеей Вирер», — написала Алимбекова-Смольская в своих социальных сетях.
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества. Алимбекова стала победительницей Кубка Содружества — 2022/2023. Белорусская спортсменка набрала 1750 очков. Динара пропустит грядущий сезон, она готовится впервые стать матерью.
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