Тириль Экхофф станет биатлонным экспертом на норвежском телеканале

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, завершившая карьеру в 2023 году, станет биатлонным экспертом на норвежском телеканале TV2.

«У этого канала большой опыт освещения биатлона, хорошие эксперты и комментаторы. Меня это вдохновляет и заставляет с нетерпением ждать возможности стать полноценной частью этой команды. Для меня всегда было важно развитие, и здесь я смогу учиться у лучших из лучших», — приводит слова Экхофф TV2.

«Мы рады приветствовать Тириль в команде. Она пришла к нам со свежим взглядом, обширным опытом и заразительной позитивной энергией», — отметил спортивный редактор канала Вегард Янсен Хаген.

Напомним, Экхофф завершила профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем.