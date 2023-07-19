Резцова — о Виролайнен: обидно, что Даша хотела выступить за Финляндию, а её не пускают

Советская и российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова прокомментировала тренировочный процесс своей дочери, биатлонистки Дарьи Виролайнен, планировавшей ещё в прошлом сезоне получить возможность выступать за сборную Финляндии. У Виролайнен двойное, российско-финское, гражданство.

«Откровенно говоря, сама не знаю, почему Даша тренируется за свой счёт. Наверно, никто не проводит сборы. Не общалась с ней на эту тему.

В целом всё нормально, обидно только, что Даша в прошлом сезоне хотела выступить за Финляндию, а её не пускают, несмотря на финское гражданство. Полагаю, потому что она из России. Её долго рассматривали, но в итоге всё зависло. Тем не менее она вовсю тренируется в надежде ещё посоревноваться», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Виролайнен проводит тренировочный сбор на Алтае. При этом спортсменка уже шесть лет живёт в Финляндии и не представляет никакой из российских регионов на внутренних соревнованиях, тренируясь за свой счёт.