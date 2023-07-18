«Честно, пару раз хотела всё бросить». Блиц-интервью с лучшей биатлонисткой России

Лучшей биатлонисткой России по итогам сезона-2022/2023, который проходил внутри страны, стала Виктория Сливко. Она заняла первое место в рейтинге СБР, но при этом не смогла выиграть ни Кубок России, ни Кубок Содружества.

«Чемпионат» пообщался с Викторией об итогах прошлой зимы и о подготовке к будущей. Сливко в следующем сезоне вновь планирует бороться за первые места. А ещё – хочет попробовать себя в лыжных гонках.

«Я первая в рейтинге, и это факт»

— Вика, твой прошлый сезон получился шикарным. У тебя – отличные результаты, первое место в рейтинге СБР. Но по чуть-чуть не хватило в Кубке России и Кубке Содружества. Есть сожаление о том, что могло быть ещё лучше?

— Да, прошлый сезон получился хорошим, многие гонки были крутые! Нет никакого сожаления, что не получилось выиграть все рейтинги.

— По итогам сезона на чемпионате России ты завоевала три золота и бронзы, и все награды равномерно распределились между Ижевском, Хантами и Уватом. У тебя не было главного старта, которому было уделено особое внимание в плане подготовки?

— Я не подводилась ни к одному старту, весь сезон старалась выступать просто стабильно, что и получилось в итоге. Были провалы, но это лишь из-за проблем со здоровьем.

— В рейтинге СБР ты первая. Но считаешь ли ты себя лучшей биатлонисткой прошедшего сезона?

— Я первая в рейтинге, и это факт, почему бы тогда не считать себя лучшей?

— То, что сезон прошёл в России, помогло в плане самоутверждения? Все сильнейшие биатлонистки России вместе, и ты в каждой гонке билась за топ-3.

— Я достаточно уверена в себе, мне не нужно какое-то самоутверждение, тем более на российских стартах.

— Кто удивил больше всего из соперниц?

— Вообще никто не удивил.

— В прошлом сезоне в биатлоне дебютировала Наталия Шевченко. И сразу три золота на чемпионате страны. Ты ожидала от неё такой прыти?

— Наталия умница, и я за неё рада (улыбается). Она сильная девочка, поэтому я не удивилась её результатам.

— Сейчас в биатлонную команду пришла лыжница Анна Грухвина. Будешь послеживать за её прогрессом в новом виде спорта, учитывая результаты Шевченко и то, что Анна выступает за тот же регион, что и ты?

— Будет круто, если Анна начнёт выступать сильно. Я хочу, чтобы в нашем регионе были лучшие биатлонистки страны.

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

«Хочу сама попробовать в лыжных гонках»

— На чемпионате России по лыжным гонкам в прошлом году выступали биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина. Ты тоже присутствовала на некоторых гонках в качестве зрителя. Интересно было посмотреть за их результатами? Не хотелось самой тоже попробовать себя в той же разделке?

— А я особо не следила за ним. Но в предстоящем сезоне хочу сама попробовать пробежать в лыжных гонках. Нужно просто пробежаться, чтобы понять – можно с ними бороться или нет.

— Перед началом прошлого сезона ты говорила мне, что не стремишься в сборную России, поскольку комфортнее тренироваться вне команды. Ты чувствуешь, что, работая с Андреем Падиным, стала сильнее? В чём именно?

— Я и сейчас туда не рвусь. Мне о-о-о-очень комфортно тренироваться с Андреем Викторовичем. Конечно, я с ним стала сильнее – более уверенно чувствую себя по дистанции, да и со стрельбой, думаю, в предстоящем сезоне буду чаще справляться.

— Он по-прежнему пишет тебе планы? Что-то поменялось в сравнении с прошлым сезоном в плане подготовки?

— Да, Андрей Викторович пишет планы. Но как и что я делаю — это уже секрет.

— Ты провела в Сочи сбор вместе с группой Михаила Шашилова, которому теперь и Падин помогает. Не возникло после этого желания вернуться в сборную? Спарринг-партнёры ведь очень сильные.

— О, нет! В команду я точно не хочу, даже мысли такой не было.

— Твоя любимая тренировка?

— Я очень люблю заниматься в тренажёрном зале.

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

«Я очень люблю огурчики. Сама их сажала»

— Никогда не хотела бросить биатлон?

— Честно, пару раз хотела это сделать. Но потом поняла, что я в биатлоне ещё не всё сказала.

— Как ты обычно проводишь межсборье? Судя по тому, что выкладываешь в соцсетях, успеваешь как можно больше собой заняться? Новые платья, причёски и так далее.

— Да я всё успеваю (смеётся)!

— Что больше всего любишь делать между сборами?

— Больше всего я люблю проводить время в деревне у мамы, там всегда найдутся занятия по душе, ведь у нас огород. Тем более я очень люблю огурчики, сама их сажала, а теперь ухаживаю за ними.

— Ты говорила как-то, что любимое хобби – это вышивка. Сейчас ничего не изменилось? Можешь показать свои работы? Они кому-то посвящены?

— Сейчас пока не вышиваю, могу книгу почитать в свободное время. Да и времени на хобби меньше, у меня университет, нужно учёбой заниматься. Работы свои никому не посвящаю, только для себя любимой.

— Вика, раньше было очень много хейта в твой адрес. Чуть только неудачная гонка – и понеслось. Сейчас этого меньше?

— Сейчас хейта в мою сторону нет. По крайней мере, я его не вижу.

— Ты счастливый человек?

— Конечно! Я – счастливый человек.