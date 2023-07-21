Татьяна Акимова: карьеру не завершала и пока не собираюсь

Победительница и призёр этапов Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата мира – 2017 в смешанной эстафете 32-летняя российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, что планирует вернуться в спорт после рождения второго ребёнка.

Накануне нового 2023 года Акимова родила сына. Дочери биатлонистки в августе исполнится четыре года. Сейчас Татьяна уже возобновила тренировки в Ижевске.

«Карьеру я не завершала и пока не собираюсь. Сейчас с малышами дома, тренироваться не прекращала, по возможности стараюсь находить время – отлучаться от малыша и потренироваться. С двумя детьми в этом плане непросто найти время. Желание вернуться большое, но пока всё время отдаю детям, кормлю грудью, не всегда бывает возможность оставить. Вероятно, зимой буду выступать», — сказала Акимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.