«Это лето, детка». Доротея Вирер опубликовала пляжное фото с супругом

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях совместное фото с супругом Стефано Коррадини с отдыха на пляже.
«Это лето, детка», — подписала фото Вирер.
Фото: из личного архива Доротеи Вирер
Напомним, 33-летняя Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По итогам спортивного года Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира, она набрала 911 баллов, проиграв лишь француженке Жулии Симон (1093).
На чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) Вирер не удалось завоевать личных медалей, однако Доротея стала чемпионкой мира в женской эстафете и завоевала серебряную медаль в смешанной.
Вирер — двукратная обладательница Кубка мира по биатлону (в сезонах-2018/2019, 2019/2020), двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.
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