«Куда идти дальше?» Вольфганг Пихлер высказался о развитии биатлона

Вольфганг Пихлер, известный немецкий тренер по биатлону, возглавлявший среди прочих женскую сборную России, высказался о развитии биатлона в последние 30 лет.

«Вся моя жизнь была связана с этим видом спорта. В детстве я занимался теннисом, но затем перешёл в лыжные гонки и биатлон. Они стали моей жизнью. Жена обижается на меня, потому что я всегда погружен в спорт.

Швеция, как и многие другие страны в то время, была малой безденежной биатлонной нацией. Казалось, что спорт захватывают крупные страны. Однако на протяжении многих лет мы не раз выступали против тех или иных решений. На тренерских совещаниях часто воевали друг с другом, но в итоге приходили к хорошим результатам… Мы всегда боролись за то, чтобы сделать спорт лучше. Я был и остаюсь человеком, который сражается за то, во что верит. Причём борьба никогда не носила личный характер, она всегда шла на благо спорта. В итоге за 30 лет мы добились огромного прогресса.

Биатлону повезло, что удалось заключить телевизионные контракты. Все гонки транслируются, и это помогло привлечь в спорт призовые деньги и внедрить такие новые виды гонок, как масс-старт и смешанные эстафеты. Биатлон – единственный вид спорта, в котором тренеры оказали влияние на его развитие.

У нас за плечами успешный путь. Вопрос в том, куда идти дальше? Мы должны быть открыты для новых идей. Это всегда было одной из наших сильных сторон», — приводит слова Пихлера пресс-служба IBU.