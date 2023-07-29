Алимбекова-Смольская: смотришь на Доротею Вирер и хочется, чтобы в одежде всё было ярко

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская рассказала, кто из биатлонисток вдохновил её на яркие тренировочные образы.

«Смотря на Доротею (Вирер), наверное, и хочется, чтобы всё было ярко. Действительно приятно смотреть, когда не просто угрюмый выходишь на тренировку в чем-то чёрном. Ничего не имею против этого цвета, но хочется выделяться. У меня появилась такая возможность: сейчас сотрудничаем с брендом экипировки. У них достаточно широкая палитра цветов, поэтому могу одеться и в розовый, хотя иногда он отвлекает внимание, в голубой, зелёный. Очень нравятся эти цвета. Был момент года два назад, когда покупала кроссовки именно под тот цвет, которого больше всего в гардеробе, чтобы это выглядело красиво. Хочется стильно одеваться, но специально не стараюсь. Просто у меня такой спортивный гардероб, где всё сочетается по цветам», — приводит слова Алимбековой-Смольской Sport5.by.