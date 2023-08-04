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«Посмотрим, что скажет суд». Эмильен Жаклен высказался о скандальном деле Жулии Симон

«Посмотрим, что скажет суд». Эмильен Жаклен высказался о скандальном деле Жулии Симон
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Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, четырёхкратный чемпион мира, французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал обвинения в адрес соотечественницы, двукратной чемпионки мира Жулии Симон.

Ранее стало известно, что Симон были поданы две жалобы на мошенничество с кредитными картами. При этом одну из них написала коллега спортсменки по национальной команде — Жюстин Бреза-Буше. Спортсменка получит возможность выступить на судебном процессе в конце лета. Сама Симон обвинения в мошенничестве опровергает.

«Это, безусловно, коснулось всех нас, мы никогда не думали, что что-то подобное может случиться. Но наша команда сильна в единстве. Мы стараемся сосредоточиться на подготовке к сезону, потом посмотрим, что скажет суд», — приводит слова Жаклена TV2.

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