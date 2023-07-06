Лучшую биатлонистку мира обвинили в краже. Неужели Жулия Симон отправится в тюрьму?

В сборной Франции по биатлону серьёзные проблемы. Лидера женской сборной Жулию Симон обвинили в мошенничестве с банковскими картами. Одно из заявлений в полицию принадлежит другой именитой французской биатлонистке Жюстин Бреза-Буше.

Украла деньги для покупки спортивной камеры

Информация о финансовых махинациях Жулии Симон прогремела как гром среди ясного лета. Девушку дважды обвинили в краже средств с банковских карт.

Согласно заявлениям, ещё в 2022 году на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в Норвегии лучшая биатлонистка мира воспользовалась кредитной картой своей подруги по команде Жюстин Бреза-Буше, чтобы сделать покупки в интернет-магазине. На эти деньги Симон приобрела спортивную камеру типа GoPro, а общий ущерб составил от € 1000 до € 2000. Второй иск подан членом штаба французской биатлонной сборной. Некоторые источники сообщают, что эта кража обошлась потерпевшей в € 20.

Целый год о произошедшем знали только внутри команды. Жюстин Бреза-Буше объясняет, что долгое время не хотела выносить сор из избы и собиралась решить этот вопрос через национальную федерацию ещё прошлой зимой. Однако руководство не спешило помочь девушке, что неудивительно, ведь обвинения выдвигались в адрес Симон, которая с первой гонки показывала невероятные результаты и шла к «Хрустальному глобусу». Федерация обещала Жюстин, что разберётся, и назначила дисциплинарное заседание по делу Симон на май, однако и тогда решить проблему не удалось.

Жюстин Бреза-Буше Фото: Michel Cottin/Getty Images

«Национальная дисциплинарная комиссия по внутренним делам сборной Франции по биатлону была собрана для рассмотрения этого дела 1 июня. В результате изучения дела комиссия сочла, что только результаты уголовного расследования позволят установить, доказаны ли обвинения, выдвинутые в адрес Симон.

Столкнувшись со сложностью и формальностью фактов, а также с противоречивыми заявлениями разных сторон, члены комиссии постановили, что не располагают достаточными сведениями для проведения внутреннего расследования», – заявили представители федерации и отказались в дальнейшем комментировать ситуацию.

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«Она никому не позволит себя уничтожить»

После бездействия руководства Бреза-Буше ничего не оставалось, как обратиться в полицию. Дело сдвинулось с мёртвой точки, а Жулия Симон пока просто пропала с радаров. Девушка удалила личные страницы во всех соцсетях. Единственный комментарий со стороны обвиняемой дал её адвокат Жан-Мишель Рейно. Он сообщил, что Симон не признаёт свою вину, и добавил:

«Позиция Жулии Симон ясна: оспаривать изложенную версию событий и надеяться, что расследование позволит продвинуться вперёд. Дело висело в течение довольно долгого времени. И в этом контексте она смогла победить в прошлом сезоне. Она никому не позволит себя уничтожить», – заявил представитель Симон.

Конфликт стал известен всему биатлонному миру. И его огласка дала объяснение тому, что лидер прошлого сезона пропустила уже два сбора с национальной командой. Ранее о причинах её отсутствия высказывался тренер сборной Франции Сириль Бурде. Он сообщил, что «Жулия пропускает сборы команды по личным причинам». Это объяснение обрело новые краски.

«Мы собираемся дать ей время, чтобы она могла психологически отдохнуть. Точной даты её возвращения в сборную нет, мы справляемся о её состоянии каждый день», – рассказал Бурде.

Суд по делу Симон назначен на конец лета. Если виновность 26-летней спортсменки будет доказана, то девушке может грозить наказание вплоть до лишения свободы. В случае вынесения оправдательного приговора, за клевету может быть наказана уже Бреза-Буше.

В любом из этих случаев очевидно, что от конфликта между девушками пострадают результаты сборной Франции. Учитывая давление на Симон, она вряд ли сможет проявить себя так же, как в прошлом сезоне. К тому же вопросы могут возникнуть и по совместному участию девушек в эстафетах.