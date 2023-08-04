Пройс: в прошлом сезоне я не способна была показать биатлон такого уровня, какой хотела бы

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала, как проходил процесс восстановления после проблем со здоровьем, преследовавших спортсменку в прошлом сезоне, а также сообщила, что обрела нужный уровень мотивации для участия в соревнованиях в следующем году.

«Решение о пропуске домашнего чемпионата мира было принято не одномоментно: с учётом моего состояния здоровья и низких запасов энергии период между январём 2022 и январём 2023 года стал для меня серьёзной нагрузкой. Немало трудностей доставила моя болезнь, отнявшая так много сил. По этой причине закончить сезон в прошлом январе было очень тяжело, но вместе с тем и легко, поскольку мой организм то и дело намекал, что со мной не всё в порядке. Иногда нужно быть честной по отношению к себе, поэтому пришлось признать, что я не способна показать биатлон такого уровня, какой хотела бы.

Я решила во время чемпионата мира отправиться в Таиланд, чтобы по-настоящему сменить обстановку. Это было идеальное решение – познакомиться с другой культурой, людьми и так далее. Поразительно, как легко оказалось не думать о биатлоне. В Таиланде никому нет дела до зимних видов спорта! Я поняла, что мир продолжает вращаться, и смогла на сто процентов насладиться этим периодом. Я много времени посвятила родным и друзьям, мы катались на горных лыжах с детьми, вместе ходили в лыжные походы, устраивали детективные ужины… я впервые больше чем за десять лет отметила свой день рождения дома с друзьями! До чего же приятно было отвлечься от социальных сетей и просто жить настоящим. Биатлон остался где-то далеко; я в прошлом сезоне даже гонки не смотрела. Этот перерыв был очень важен для меня как для человека и как для спортсменки. Он наполнил меня энергией.

У меня ещё с прошлой осени было чувство опустошённости, но тогда я всё время морально с этим боролась. Так что, думаю, около пяти недель после окончания сезона прошли совсем без спорта, потому я начала с небольших пробежек пешком или на лыжах, но никаких таймеров! Только пока мне это доставляло удовольствие. А в конце марта я поняла, что хочу всё больше и больше заниматься спортом. И да, лишь тогда я приступила к работе по плану для создания новой стабильной базы, в основном с помощью низкоинтенсивных тренировок.

В следующие месяцы моя цель – шаг за шагом привыкнуть к повышению интенсивности. Я знаю, что мне ещё предстоит потрудиться, чтобы войти в форму. Я с нетерпением жду возможности опять надеть майку и поучаствовать в нескольких летних гонках. Следующая цель – в ноябре снова получить билет на Кубок мира, а там посмотрим!

Наверное, сдаваться – просто не в моём характере. Думаю, много поддержки и хороших эмоций обеспечивают мои родные. У меня всё ещё есть мечты в биатлоне, которые меня вдохновляют. Но, конечно, чтобы сохранять оптимизм, приходится много работать над собой», — приводит слова Пройс официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Напомним, Франциске Пройс 29 лет. Она является чемпионкой мира 2015 года и бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в эстафете.