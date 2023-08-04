Российская биатлонистка Екатерина Глазырина завершила карьеру

Антон Щурбинов, личный тренер и муж 36-летней российской биатлонистки Екатерины Глазыриной, сообщил, что спортсменка завершила профессиональную карьеру.

«Екатерина больше не будет выступать, она завершила карьеру. Сейчас она занимается семьёй, ребёнком», — приводит слова Щурбинова ТАСС.

Напомним, Глазырина является двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы. Она завоевала две медали на этапах Кубка мира. Глазырина была дважды отстранена от спорта за нарушение антидопинговых правил. Впервые спортсменку дисквалифицировали в феврале 2017 года во время чемпионата мира в Хохфильцене (Австрия). Срок отстранения составил два года. Второй раз Глазырина была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на 12 месяцев начиная с 23 сентября 2020 года. Результаты российской биатлонистки в период с 19 сентября по 18 декабря 2013 года были аннулированы.