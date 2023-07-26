«Невесёлая арифметика, сколько ни зарабатывай». Ответ шефа российского биатлона на критику

Даже летом в российском биатлоне жизнь кипит. И речь не только о тренировочных сборах и гонках на лыжероллерах, но и о стратегических вопросах. Тут и там обсуждают темы финансирования СБР, завершение контракта с «Газпромом», какие-то трудности с экипировкой для отдельных спортсменов, внезапные уходы спортсменов на самоподготовку…

Острых тем для обсуждения накопилось много. И «Чемпионат» решил разобраться в них с помощью главы российского биатлона – Виктора Майгурова. Задали ему острые вопросы и получили местами неожиданные ответы.

«Это хайп и однобокая трактовка»

– Виктор Викторович, в последнее время в адрес СБР – масса критики. Почему бы не собрать все претензии и ответить сразу на всё?

– Мы именно так и поступаем, если говорить про рабочее общение с членами СБР – доводим до них информацию в диалоге на совещаниях, которые стараемся проводить раз в месяц. В публичном поле я действительно не сторонник обсуждать то, что вы назвали критикой. В большинстве случаев это хайп и однобокая трактовка, всё это оборотная сторона популярности биатлона.

СМИ заточены на подачу информации в негативном свете – помониторьте ради интереса, как много материалов вы и ваши коллеги опубликовали, например, про начатый этой весной масштабный юношеский проект СБР. Или про программу СБР по материальной поддержке региональных федераций биатлона на 55 млн рублей. Видимо, позитивные истории не так интересны читателю.

– Негативные моменты больше эмоций вызывают. Окончание многолетнего спонсорского соглашения с «Газпромом» – один из таких моментов. Для СБР это стало неожиданным?

– Скорее, ожидаемым. В текущей ситуации «Газпром» вынужден вносить коррективы в свои приоритеты в области поддержки спорта. Биатлон далеко не единственный в этом ряду.

Виктор Майгуров Фото: РИА Новости

– Финансовое положение СБР в новом сезоне ухудшится?

– Прошедший сезон стал для нас лучшим за последние годы по объёму заработанных СБР средств. Но уровень наших расходов продолжает расти с каждым днём. Год назад один биатлонный патрон импортного производства стоил 40 рублей, сегодня – 80. Отечественный «Олимп» продавался по 28 рублей за штуку, теперь по 56. И никто не скажет, как высоко эта цена скакнёт завтра.

Если учесть, что один спортсмен сборной страны расходует за год порядка 12–15 тысяч патронов, получается невесёлая арифметика, сколько ни зарабатывай. И это лишь один пример с патронами. То же самое касается лыж, лыжероллеров и прочего оборудования.

– Из ваших слов можно сделать вывод, что СБР ждут сложные времена.

– Мы ищем новые возможности и не сидим сложа руки. С нового сезона спонсором СБР становится крупнейший частный банк нашей страны – «Альфа-Банк». В ближайших планах официальная презентация нашего партнёрства, сейчас дорабатываем его визуальную составляющую. Уже на первом этапе Кубка Содружества, который пройдёт в Сочи в начале сентября, присутствие «Альфа-Банка» обещает быть очень заметным.

– И сотрудничество с «Пари» продолжится?

– Да.

«Это не странные ситуации, а процесс роста»

– Давайте опять про негатив после позитива. На СБР и вас лично шквал критики обрушился после информации о том, что финал Спартакиады учащихся пройдёт в Сочи. Есть опасения, что высота может негативно отразиться на здоровье юных спортсменов. Почему нельзя перенести соревнования в другое место?

– СБР не может перенести эти соревнования, потому что не является их организатором. Место проведения Спартакиады учащихся России – спортивные объекты Олимпийских игр в Сочи 2014 года – определено распоряжением президента России правительству страны, поэтому организация этих соревнований находится целиком в компетенции Министерства спорта. СБР предложил в качестве альтернативы Саранск, но на сегодняшний день исходим из того, что соревнования биатлонистов и лыжников пройдут на высоте Красной Поляны.

Напомню, что последние международные старты по биатлону, в которых участвовали наши юниоры, состоялись именно в среднегорье. Это было юниорское первенство мира 2022 года в американском Солджер-Холлоу, высота 1695 м, там же проходили Олимпийские игры в 2002-м. Так что корень проблемы не в высоте, а в надлежащей к ней подготовке. Поэтому вместе с Минспорта рекомендуем нашим региональным федерациям провести перед Спартакиадой учащихся подготовительный сбор в среднегорье.

«Газпром-Курорт» даже в высокий туристический сезон предоставляет нам места на «Лауре» по специальному пониженному спортивному тарифу на проживание, за что ему огромное спасибо, и за последние пару дней ещё несколько федераций запланировали там предсоревновательные сборы.

Биатлонная трасса в Сочи Фото: РИА Новости

– После вашей победы на выборах СБР нередко мелькает в судебной хронике. Вас это сильно нервирует? Очевидно, что подобное будет продолжаться.

– Не сказал бы, что нервирует. Обращаться в суд – право любого гражданина. СБР действительно является участником нескольких судебных процессов. 24 июля Хамовнический суд отклонил иск к СБР бывшего главы Федерации биатлона Иркутской области Александра Еслева, который оспаривал решения сразу двух Конференций СБР и правомочность Устава. Это уже не первое подобное решение суда в пользу СБР. Самый большой негативный эффект от этих процессов в том, что создают определённую ауру вокруг биатлона, которая точно не идёт на пользу нашему виду спорта.

— Как получилось, что Александр Поварницын, начавший межсезонье в группе сборной России, теперь на самоподготовке?

– Это решение принято спортсменом и его личным тренером после того, как они обсудили тренировочную концепцию, предложенную Юрием Михайловичем Каминским, когда он взял шефство над группой Башкирова. Александр считает, что эта концепция ему не совсем подходит, и он добьётся большего, тренируясь вместе с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым. Сезон покажет.

– Логинов, Бабиков, Поварницын, ранее Халили, Серохвостов, Елисеев – все ушли из группы Каминского. Неплохая команда получилась бы. Видна какая-то проблема во взаимоотношениях тренер – спортсмен.

– Признаю, доля истины в такой постановке вопросе есть. Тут и Юрию Михайловичу есть о чём задуматься. В идеале мы бы хотели прийти к тому, чтобы сильнейшие тренировались с сильнейшими. С другой стороны, я могу понять опытных спортсменов – сам на поздних этапах карьеры предпочитал самоподготовку работе в составе группы.

— Второй сезон подряд в группах сборной России происходят странные ситуации с уходом тренеров и аналитиков. Истомин работал с Каминским — ушёл, а вместе с ним и часть спортсменов. Шукалович работал с Башкировым — ушёл, и в итоге Логинов и Бабиков отделились от команды. Почему внутри групп происходит такое, что вторые тренеры и аналитики начинают писать отдельные планы для спортсменов?

– Это не странные ситуации, а естественный процесс роста, на который лично я смотрю позитивно. Разве не здорово, что наши молодые специалисты, набравшись опыта и знаний, получают шанс самостоятельной работы на тренерском поприще? Разве Артём Истомин не справился со своей группой в прошлом сезоне?

Артём Истомин Фото: РИА Новости

Что касается Дмитрия Шукаловича, наше экспертное сообщество довольно высоко оценило его работу в группе Сергея Башкирова. Не просто так ему сейчас доверено встать во главе юношеского проекта СБР, который мы запустили с прицелом на Олимпиаду 2030 года. Стратегически более важное направление работы сложно себе представить. Цель проекта – с первых шагов заложить самым молодым нашим биатлонистам современные научные основы тренировочной работы. Первый сбор 24 наших юношей и девушек, специально отобранных для проекта, недавно прошёл в Уфе. Мы получили по его итогам самую позитивную обратную связь от наших регионов, самих спортсменов и их личных тренеров.

Возвращаясь к вашему вопросу о претензиях: о чём кричали в СМИ, пока оформлялся перевод Шукаловича на тренерскую работу? Что в СБР притесняют талантливого специалиста, рушат тренировочные группы. Полная ерунда.

Миграция из аналитиков в тренеры у нас происходит не второй, а третий сезон подряд – до Истомина и Шукаловича этот путь проделал Евгений Куваев, который сейчас трудится в команде Московской области. Если такие темпы сохранятся, я скорее опасаюсь того, что у нас возникнет проблема нехватки квалифицированных аналитиков (улыбается).

«Зачем идти на сознательное нарушение?»

— Давайте закроем вопросы по экипировке членов сборной. Что является критерием для её получения?

– Экипировку получают все, кто находится на централизованной подготовке, зимние гоночные комбинезоны – те, кто будет выступать за сборную на Кубке Содружества.

— Вы рассказывали, что в Кубке Содружества изъявила желание участвовать Федерация биатлона Узбекистана, но этот вопрос завис в IBU. Зачем нам нужно получать у них такое разрешение, если статус СБР в IBU непонятен?

– Несмотря ни на что, мы остаёмся страной-членом IBU и должны уважать правила соревнований и мероприятий международного союза биатлонистов. Наша позиция – российские биатлонисты отстранены от международных стартов незаслуженно, по политическим мотивам, никаких правил IBU мы не нарушали. Зачем же сейчас на ровном месте идти на сознательное нарушение и давать повод для каких-то обоснованных санкций?

— В какой степени вы можете повлиять на спортсменов? Можете ли вы наложить запрет на интервью со СМИ? Предусмотрена ли система штрафов?

– Пока я возглавляю СБР, не было случая, чтобы мы запрещали спортсмену сборной России высказываться в СМИ. Какие-то рекомендации, например, по общению с прессой на Олимпиаде, давали, но окончательное решение всё равно за спортсменом. Правда в тексте стандартного договора, который спортсмен заключает с СБР, прописан запрет публиковать в СМИ или соцсетях то, что порочит честь, достоинство, деловую репутацию СБР, сборной команды России, тренеров СБР и иных специалистов СБР, а также спонсоров СБР. На моей памяти, пока нам не приходилось обращаться к этому пункту договора, надеюсь, и не придётся.

— Есть ли жалобы или просьбы со стороны групп сборной России на предмет качества подготовки? Еда, отсутствие какого-то инвентаря, логистика…

– Такую информацию собирает вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев, который уже не по одному разу объездил наши группы подготовки, включая юниоров и юношей, и находится в постоянном контакте с тренерами и спортсменами. Стараемся реагировать оперативно.

– Артём Истомин недавно жаловался на нехватку тренера по стрельбе в его группе.

– Не совсем так. Речь шла не о штатном тренере по стрельбе для его группы, как это понял и передал журналист, а о привлечении специалиста по стрельбе на конкретное тренировочное мероприятие. Мы постоянно практикуем такое в сборной. Например, на вышеупомянутом мной сборе юношей в Уфе с ними работали три эксперта по стрельбе. У Истомина работа такого специалиста на сборе сорвалась, потому что тот не смог приехать в последний момент, а найти ему замену оперативно не получилось.

— За последний год в биатлон из лыж перешли Наталия Шевченко и Анна Грухвина. Были переговоры ещё по каким-то спортсменам? «В джазе только девушки» или парней тоже рассматривали и делали предложение?

– Мы ориентируемся на мнение наших тренеров, которые следят за ситуацией и готовы рассмотреть возможность такого приглашения. Пока продуктивнее Михаила Шашилова на «лыжном фронте» не сработал никто (смеётся). Но все биатлонисты начинали с лыжных гонок.