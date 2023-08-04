Глазырина — о завершении карьеры: моё время уже ушло, надо давать дорогу молодым

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина прокомментировала своё завершение профессиональной карьеры в спорте. Об окончании карьеры спортсменки сообщил сегодня, 4 августа, её муж и тренер Антон Щурбинов.
«Завершаю свою карьеру. Мысли, чтобы продолжить, конечно, были. Готовилась, тренировалась, но не захотела в очередной раз возвращаться и кому‑то что‑то доказывать. Но если бы я вернулась, то результаты были бы: у меня муж тренер. Но, наверное, время уже ушло, надо давать дорогу молодым. И мотивация была не настолько высока, чтобы продолжать карьеру», — приводит слова Глазыриной «Матч ТВ».
Напомним, Екатерина Глазырина является двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы: она выигрывала медали в 2010 году в Отепя и в 2011 году в Валь-Риданне.
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