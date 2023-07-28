Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен тренируется и планирует продолжать карьеру — в сборную Финляндии её не взяли

«Не дают выступать за Финляндию, потому что она из России». Куда пропала Дарья Виролайнен?
Юлия Сидорова
Куда пропала Дарья Виролайнен?
Аудио-версия:
Комментарии
В 34 года она продолжает карьеру биатлонистки. И есть шанс, что мы увидим её на этапах Кубка России или Кубка Содружества.

Дарья Виролайнен – одна из самых известных российских биатлонисток прошлого десятилетия. Поначалу многие воспринимали её исключительно как дочь великой Анфисы Резцовой, но Дарья смогла сделать имя и себе.

Сейчас чемпионка Европы и призёр этапов Кубка мира живёт в Финляндии, а выступает то в Эстонии, то дома, то в России. Почему о ней так давно ничего не слышно и увидим ли мы ещё Дарью на биатлонной трассе?

Два декрета за четыре года

Уже несколько лет о Дарье Виролайнен, старшей дочери трёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резцовой, ничего толком не было слышно. Её последний старт на Кубке мира состоялся в далёком уже 2018-м. На этапе в Тюмени в масс-старте она финишировала 23-й, после выступила на чемпионате России в Ханты-Мансийске. А в декабре того же года стало известно, что биатлонистка в положении и ждёт второго ребёнка. В марте у Дарьи и её супруга родился сын, которого назвали Алекс-Кристиан, а уже в августе она объявила о возвращении в большой спорт.

Молодая мама вернулась на дистанцию к «Ижевской винтовке – 2019», где заняла седьмое место в индивидуальной гонке. Резцова-старшая тогда была уверена, что её дочь была готова войти в национальную команду в том же сезоне, однако после плодотворной подготовки на Алтае и единственном старте в Ижевске Дарья пропала с биатлонных радаров почти до конца лета.

Были времена, когда Виролайнен зажигала!
Виролайнен вернулась и зажгла. Женская сборная превзошла мужскую
Виролайнен вернулась и зажгла. Женская сборная превзошла мужскую

Виролайнен ещё в 2016-м перебралась в Финляндию вслед за родителями мужа и во время острой фазы пандемии коронавируса почти никуда не выбиралась. Смогла лишь прокатиться в Эстонию, где выиграла спринт на летнем чемпионате страны по биатлону. При этом тренироваться с российской командой за счёт региона она не хотела и готовилась по планам мужа.

Переждав пандемию, Дарья вернулась в Россию и весь сезон-2020/2021 выступала на внутрироссийских соревнованиях, а в ноябре 2021-го снова ушла в декрет. Но и тогда не планировала завершать карьеру биатлонистки.

«Дала согласие выступать за Финляндию»

В сентябре 2022 года Виролайнен снова появилась в биатлонных протоколах, только не в России, а на летнем чемпионате Финляндии. В индивидуальной гонке 33-летняя спортсменка финишировала второй, уступив более трёх минут Хейди Кууттинен. Тогда-то и пошли ожесточённые споры о смене спортивного гражданства Виролайнен. Сами посудите: Дарья на тот момент уже шесть лет жила в Финляндии, уже год имела двойное гражданство, да и за сборную России не выступала: не отбиралась по результатам. Впрочем, сама Дарья открещивалась от смены гражданства, да и финская федерация биатлона опровергла информацию о переходе российской биатлонистки.

«Я не собиралась делать громких заявлений, что буду выступать за Финляндию. Да, так получилось, что вместе с семьёй мы уже шесть лет тут живём. Я выступаю – точнее, тренируюсь – за местный клуб. Семь месяцев назад я родила третьего ребёнка, до сих пор кормлю его грудью. Я просто хотела поучаствовать в местных соревнованиях, чтобы вспомнить это ощущение. И очень удивлена, что это вызвало дома такой резонанс», – заявляла тогда Виролайнен.

Дарья Виролайнен

Дарья Виролайнен

Фото: РИА Новости

Её мама Анфиса Резцова при этом сообщала противоположное:

«Да, она пробежала у них на первенстве Финляндии. И дала согласие выступать за Финляндию. Она молодец. У нас такая ситуация, нас никуда не пускают. Пусть повыступает там чуть-чуть. А потом, когда нас запустят, она однозначно будет здесь с сестрёнкой, с Кристюшкой вместе», – поделилась Резцова-старшая.

Вот как развивался сюжет со «сменой» гражданства:
Российскую биатлонистку сватают в сборную Финляндии. Но это точно не повод для скандала
Российскую биатлонистку сватают в сборную Финляндии. Но это точно не повод для скандала

В октябре 2022-го тренер Анатолий Хованцев рассказал, что Дарья тренируется совместно с финской командой. Однако в июле 2023-го спортсменку заметили на сборах на Алтае вместе с тренером Леонидом Мякишевым, который одним из первых заявлял о возможной смене гражданства спортсменкой.

Как стало известно этим летом, Виролайнен тренируется за свой счёт и не представляет ни какой-либо регион России, ни тем более Финляндию. Почему она вернулась? Ответ дала мама. Всё дело в том, что Дарью так и не взяли в сборную Финляндии, а заканчивать карьеру в 34 года она не собирается.

«В целом всё нормально, обидно только, что Даша в прошлом сезоне хотела выступить за Финляндию, а её не пускают, несмотря на финское гражданство. Полагаю, потому что она из России. Её долго рассматривали, но в итоге всё зависло. Тем не менее она тренируется в надежде ещё посоревноваться».

Будет ли Дарья Виролайнен выступать на Кубке России и Кубке Содружества в предстоящем сезоне – пока достоверно неизвестно. Но, как ранее заявляла сама Дарья, «без соревновательной практики нет смысла тренироваться», а значит, мы вполне можем увидеть спортсменку на наших трассах.

А как вообще сейчас дела в российском биатлоне?
«Невесёлая арифметика, сколько ни зарабатывай». Ответ шефа российского биатлона на критику
Эксклюзив
«Невесёлая арифметика, сколько ни зарабатывай». Ответ шефа российского биатлона на критику
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023