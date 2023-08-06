Вебьëрн Сëрум выиграл масс-старт на лыжероллерном фестивале Blink

В Санднесе (Норвегия) в рамках ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink прошёл мужской масс-старт у биатлонистов. Его победителем стал норвежец Вебьëрн Сëрум, на 2,6 секунды опередивший соотечественника Эйнара Хедегарта. К старту на Blink товарищи по команде готовились вместе.
Третьим финишировал представитель Германии Лукас Фрачер. Норвежец Тарьей Бё показал четвёртый результат.
Летний биатлон. Фестиваль Blink — 2023. Санднес, Норвегия
Масс-старт. Мужчины
1. Вебьëрн Сëрум (Норвегия) – 13.44,8.
2. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – отставание 2,6.
3. Лукас Фрачер (Германия) +5,8.
4. Тарьей Бё (Норвегия) +19,9.
5. Йоханнес Дале (Норвегия) +27,5.
6. Йорген Сетер (Норвегия) +31,3.
7. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +31,8.
8. Мартин Фемстейневик (Норвегия) +34,6.
9. Мартин Невланн (Норвегия) +38,0.
10. Сверре Аспенс (Норвегия) +39,8.
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