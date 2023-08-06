Вебьëрн Сëрум выиграл масс-старт на лыжероллерном фестивале Blink

В Санднесе (Норвегия) в рамках ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink прошёл мужской масс-старт у биатлонистов. Его победителем стал норвежец Вебьëрн Сëрум, на 2,6 секунды опередивший соотечественника Эйнара Хедегарта. К старту на Blink товарищи по команде готовились вместе.

Третьим финишировал представитель Германии Лукас Фрачер. Норвежец Тарьей Бё показал четвёртый результат.

Летний биатлон. Фестиваль Blink — 2023. Санднес, Норвегия

Масс-старт. Мужчины

1. Вебьëрн Сëрум (Норвегия) – 13.44,8.

2. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – отставание 2,6.

3. Лукас Фрачер (Германия) +5,8.

4. Тарьей Бё (Норвегия) +19,9.

5. Йоханнес Дале (Норвегия) +27,5.

6. Йорген Сетер (Норвегия) +31,3.

7. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +31,8.

8. Мартин Фемстейневик (Норвегия) +34,6.

9. Мартин Невланн (Норвегия) +38,0.

10. Сверре Аспенс (Норвегия) +39,8.