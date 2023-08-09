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Жаклен, Долль, Легрейд и Вирер выступят на фестивале Мартена Фуркада

Организаторы фестиваля Мартена Фуркада Nordic Festival опубликовали полный список звёздных участников соревнований. В число спортсменов, которые поборются за победу на турнире, вошли ведущие биатлонисты сборных Франции, Норвегии, Германии, Италии, Австрии, Чехии и Швейцарии.

Участники фестиваля Мартена Фуркада

Мужской биатлон

Эмильен Жаклен (Франция)

Фабьен Клод (Франция)

Кентен Фийон Майе (Франция)

Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

Бенедикт Долль (Германия)

Михал Крчмарж (Чехия)

Томмазо Джакомель (Италия)

Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)

Женский биатлон

Жюстин Бреза-Буше (Франция)

Жулия Симон (Франция)

Лиза Виттоцци (Италия)

Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)

Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

Маркета Давидова (Чехия)

Ванесса Фойгт (Германия)

Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

Доротея Вирер (Италия)

Фестиваль Мартена Фуркада пройдёт в Анси (Франция) с 1 по 3 сентября 2023 года.