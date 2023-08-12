Шесть биатлонисток проведут свою прощальную гонку в Висбадене

Шесть завершивших карьеру биатлонисток примут участие в прощальной шоу-гонке «Сити Биатлон», которая пройдёт 13 августа в Висбадене (Германия). Среди них — немецкие биатлонистки Дениз Херманн-Вик, Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт и Каролин Хорхлер, а также представительницы Норвегии Марта Рёйселанд и Тириль Экхофф.

Также в Висбадене пройдут мужская и женская гонки, а также молодёжная гонка. В соревнованиях примут участие Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё (оба — Норвегия), Бенедикт Долль (Германия), Дмитрий Пидручный (Украина); Доротея Вирер, Лиза Витоцци (обе — Италия), Ханна Эберг (Швеция), Юлия Джима (Украина).

Это будет пятый год проведения шоу-гонки в Висбадене. В 2021 году второе место в мужской гонке на этих соревнованиях занял россиянин Карим Халили, первым тогда стал норвежец Йоханнес Бё.