«Тренировка перед гонкой». Доротея Вирер опубликовала фото в розовом купальнике

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях забавные фото с водяным пистолетом в розовом купальнике.

«Тренировка перед завтрашней гонкой», — подписала фото Вирер.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Напомним, Доротея примет участие в лыжероллерной шоу-гонке City Biathlon, который пройдёт в немецком Висбадене сегодня, 13 августа.

Напомним, 33-летняя Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По итогам спортивного года Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира. Она набрала 911 баллов, уступив лишь француженке Жулии Симон (1093).

На чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) Вирер не удалось завоевать личных медалей, однако Доротея стала чемпионкой мира в женской эстафете и завоевала серебряную медаль в смешанной.