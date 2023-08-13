«Тренировка перед гонкой». Доротея Вирер опубликовала фото в розовом купальнике

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях забавные фото с водяным пистолетом в розовом купальнике.
«Тренировка перед завтрашней гонкой», — подписала фото Вирер.
Фото: из личного архива Доротеи Вирер
Фото: из личного архива Доротеи Вирер
Напомним, Доротея примет участие в лыжероллерной шоу-гонке City Biathlon, который пройдёт в немецком Висбадене сегодня, 13 августа.
Напомним, 33-летняя Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По итогам спортивного года Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира. Она набрала 911 баллов, уступив лишь француженке Жулии Симон (1093).
На чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) Вирер не удалось завоевать личных медалей, однако Доротея стала чемпионкой мира в женской эстафете и завоевала серебряную медаль в смешанной.
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