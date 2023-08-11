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IBU отказывается допускать российских биатлонистов до международных соревнований даже в нейтральном статусе

«Даже о нейтральном статусе речи нет». Россию не собираются возвращать в мировой биатлон
Батраз Томаев
Россию не собираются возвращать в мировой биатлон
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IBU отказывается следовать рекомендациям МОК – этой организации, похоже, никто не указ.

Если вам иногда кажется, что в нашем бурно меняющемся мире нет ничего стабильного, то вам только кажется. Просто вспомните про существование такой организации, как Международный союз биатлонистов (IBU).

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Неэффективный диалог

Так вот, в Международном союзе биатлонистов по-прежнему неизменно как минимум одно: полное нежелание возвращать россиян на международные страны. Об этом рассказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Глава СБР рассказал, как сейчас проходит диалог с IBU.

«Время идёт быстро. Для нас очень важно вернуться не в олимпийский сезон к международным соревнованиям, а пораньше, ради квоты для участия в Играх. Все в диалоге с IBU, но пока они отвечают, что у них нет причин возвращать нас к соревнованиям. Не идёт речи даже о нейтральном статусе», — приводит слова Майгурова издание «РИА Новости Спорт».

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В прошлом сезоне спортсмены выступали на Кубке России и Кубке Содружества. Так же будет и в этом – это уже понятно на 100%.

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Стреляют себе в ногу?

Если в прошлом году мы надеялись, что российскую команду вернут на международную арену, то сейчас не осталось совсем никаких надежд.

И всё это на фоне обновлённых рекомендаций Международного олимпийского комитета, предлагающих возвращать наших спортсменов. Пусть методичка МОК содержит слишком много но, однако процесс возвращения запущен.

Вот только в главной биатлонной организации планеты об этих рекомендациях, похоже, даже не вспоминают. А ещё боссы в Зальцбурге, где находится штаб-квартира IBU, закрыли глаза на то, что биатлон в России очень популярен и в доходах от трансляций и соревнований составлял конкуренцию Германии.

Деньги в бюджет IBU шли немалые. Но если уж коллеги из лыжного FIS готовы стрелять себе в ногу, то в биатлоне, где и без России есть конкуренция, вообще готовы броситься в этот омут и не выныривать из него подольше.

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«Не пессимист, а реалист»

О том, что почвы для возвращения наших спортсменов нет, мудрый Каа российского биатлона Дмитрий Губерниев твердит уже далеко не первый месяц. И это тот случай, когда с комментатором сложно поспорить.

«Я не вижу выхода из ситуации. В этом смысле я не пессимист, а реалист. Удивляют люди, которые ждут, что что-то произойдёт. Якобы не может такого быть, что нас отстранят надолго. Но я уверен, что никто нас никуда не вернёт в ближайшее время. Кто-то отдельно что-то говорит, но наверху ничего не происходит. В этом смысле я считаю, что это надолго, и призываю всех готовиться к тому, что ближайшие две Олимпиады мы пропустим».

Да, нотки здорового реализма нам явно не хватает.

Пора бы снять розовые очки и принять неизбежное. Ближайшие годы нашему биатлону придётся вариться в собственном, содружественном соку.

Гурманы скажут, мол, блюда, которые готовятся в собственном соку, тоже бывают очень и очень вкусными. Да, друзья, спорить с этим сложно. Вот только спортсмены – скоропортящиеся продукты, которые в тот же аджапсандали не пойдут (да не обидятся наши биатлонисты на такое сравнение). Им нужно быть на виду здесь и сейчас, а иначе их всех ждёт забвение. И никакие медали внутренних, «международных» стартов биатлонистам не помогут.

Ситуация неприятная. Но что делать, если наш образ Западу не мил?

Уверен, там понимают, что бесснежные старты в Оберхофе, Анси и других европейских городках биатлон явно не красят. Как и отсутствие российских спортсменов, болельщиков и денег. Но в цугцванг IBU забрались сами.

Нам же пока остаётся лишь пытаться достучаться до здравых голов.

Несмотря на всё, российские биатлонисты не унывают:
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