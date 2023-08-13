Лиза Виттоцци выиграла масс-старт в рамках City Biathlon, Вирер стала четвёртой

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в смешанной эстафете, действующая чемпионка мира в женской эстафете итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала победительницей масс-старта в рамках шоу-турнира City Biathlon, который проходит в немецком Висбадене.

Лыжероллеры. City Biathlon (Висбаден). Масс-старт. Женщины

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 27.18,2 (3 промаха).

2. Анна Вайдель (Германия) – отставание 45,3 секунды (6).

3. Лу Жанмонно (Франция) +1.00,8 (9).

4. Доротея Вирер (Италия) +1.05,8 (6).

5. Ханна Эберг (Швеция) +1.47,5 (6).

6. Ханна Кебингер (Германия) +1.56,9 (9).

7. Ванесса Фойгт (Германия) +2.48,8 (11).

8. Юлия Джима (Украина) +2.58,6 (7).

9. Анна Гандлер (Австрия) +3.13,5 (13).