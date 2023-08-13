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Лиза Виттоцци выиграла масс-старт в рамках City Biathlon, Вирер стала четвёртой

Лиза Виттоцци выиграла масс-старт в рамках City Biathlon, Вирер стала четвёртой
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в смешанной эстафете, действующая чемпионка мира в женской эстафете итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала победительницей масс-старта в рамках шоу-турнира City Biathlon, который проходит в немецком Висбадене.

Лыжероллеры. City Biathlon (Висбаден). Масс-старт. Женщины

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 27.18,2 (3 промаха).
2. Анна Вайдель (Германия) – отставание 45,3 секунды (6).
3. Лу Жанмонно (Франция) +1.00,8 (9).
4. Доротея Вирер (Италия) +1.05,8 (6).
5. Ханна Эберг (Швеция) +1.47,5 (6).
6. Ханна Кебингер (Германия) +1.56,9 (9).
7. Ванесса Фойгт (Германия) +2.48,8 (11).
8. Юлия Джима (Украина) +2.58,6 (7).
9. Анна Гандлер (Австрия) +3.13,5 (13).

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