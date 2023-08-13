Васильев отреагировал на призыв Федерации биатлона Украины к отстранению россиян

Советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на призыв Федерации биатлона Украины к исключению россиян из всех международных спортивных союзов (ранее Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России в организации). Позицию украинской федерации вчера, 12 августа, высказал её глава Иван Крулько.
«Сейчас балаболов такое количество, что даже теряешься в их фамилиях. Очень хорошо знаю Владимира Брынзака, который десятилетиями возглавлял Федерацию биатлона Украины, а это кто такой, я даже не знаю. Возможно, такими заявлениями он пытается сделать себе имя или выслужиться перед руководством в Киеве. Понятно, что это обычная пиар-акция, за ней ничего не стоит.
Россию полностью исключить из международного олимпийского движения невозможно. Конечно, сейчас нам очень сильно напакостили, но постепенно всё будет вставать на свои места, и мне интересно, как будут вести себя все эти говоруны и болтуны, когда всё встанет на свои места», — приводит слова Васильева ТАСС.
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