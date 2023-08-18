Дарья Виролайнен получила право представлять Финляндию на международных соревнованиях
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Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил биатлонистке Дарье Виролайнен, ранее входившей в состав сборной России, представлять Финляндию на турнирах в сезоне-2023/2024. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации биатлонистов Финляндии на официальном сайте организации.
Федерация отметила, что цель Виролайнен — «в соответствии с критериями отбора Союза биатлонистов представлять Финляндию в национальной команде в предстоящем соревновательном сезоне». Спортсменка отобралась в сборную по результатам квалификационных стартов.
Напомним, семья Дарьи Виролайнен живёт в Финляндии с 2016 года, с 2021 года спортсменка обладает финским гражданством. В последний раз биатлонистка выступала на международных соревнованиях в сезоне-2017/2018.
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