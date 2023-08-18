Васильев: в Финляндии Виролайнен продлит свою спортивную карьеру, правильно сделала

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал переход Дарьи Виролайнен, ранее входившей в сборную России, в национальную команду Финляндии.

«Спортсмен использует любую возможность выступать. Виролайнен уже сложно было отобраться в сборную России, а тут появилась возможность выступать за другую страну, это здорово. Тем более у неё муж — этнический финн. Никакого противоречия не вижу. Нет повода считать её предательницей. Она поехала за своим мужем, этническим финном, всё логично.

Плюс она уже вряд ли смогла бы выступать за сборную России — конкуренция у нас высокая. А в Финляндии она продлит свою спортивную карьеру. Правильно сделала, молодец. В женской сборной Финляндии конкуренция значительно ниже, чем у нас», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».