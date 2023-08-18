Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Васильев: в Финляндии Виролайнен продлит свою спортивную карьеру, правильно сделала

Васильев: в Финляндии Виролайнен продлит свою спортивную карьеру, правильно сделала
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал переход Дарьи Виролайнен, ранее входившей в сборную России, в национальную команду Финляндии.

«Спортсмен использует любую возможность выступать. Виролайнен уже сложно было отобраться в сборную России, а тут появилась возможность выступать за другую страну, это здорово. Тем более у неё муж — этнический финн. Никакого противоречия не вижу. Нет повода считать её предательницей. Она поехала за своим мужем, этническим финном, всё логично.

Плюс она уже вряд ли смогла бы выступать за сборную России — конкуренция у нас высокая. А в Финляндии она продлит свою спортивную карьеру. Правильно сделала, молодец. В женской сборной Финляндии конкуренция значительно ниже, чем у нас», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Материалы по теме
Дарья Виролайнен получила право представлять Финляндию на международных соревнованиях
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023