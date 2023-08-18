Резцова — о переходе дочери в Финляндию: что здесь такого, если Россию никуда не пускают?

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова высказалась о переходе дочери, биатлонистки Дарьи Виролайнен, в сборную Финляндии. Ранее спортсменка представляла российскую национальную команду.

«Если честно, не в курсе о том, что Дарья получила право представлять Финляндию на международных турнирах. Но что здесь такого, если нашу страну никуда не пускают? Можно будет ещё немного продолжить карьеру.

Она не предатель. Дарья получила финское гражданство и имеет право выступать за эту страну. Если человек недалёкого ума, то может назвать её предательницей — я же поддерживаю свою дочь. Она ещё в прошлом году хотела, но её «зажимали», так как она из России приехала. Ещё не разговаривала с Дарьей, но, возможно, он выступит на Кубке мира за Финляндию. Почему бы и нет? Сегодня попробую дозвониться и поговорить с ней», — приводит слова Резцовой Sport24.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Виролайнен выступать за Финляндию с нового сезона. Биатлонистка является гражданкой Финляндии с 2021 года и проживает на территории страны.