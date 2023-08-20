К. Резцова: рада, что у Виролайнен есть возможность выступать на международных стартах

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала переход сестры, биатлонистки Дарьи Виролайнен, в сборную Финляндии. Ранее Виролайнен представляла национальную команду России.
«Конечно, очень рада за Дашу, за то, что у неё есть возможность выступать на международных стартах. Она много пропустила, поэтому, думаю, ей будет не так просто вернуться на топовый уровень в этом сезоне. Но в любом случае буду её поддерживать и болеть за неё», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».
Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Виролайнен выступать за Финляндию с сезона-2023/2024. Спортсменка проживает на территории Финляндии с семьёй с 2016 года. В 2021 году Виролайнен получила гражданство страны.
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