К. Резцова: рада, что у Виролайнен есть возможность выступать на международных стартах

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала переход сестры, биатлонистки Дарьи Виролайнен, в сборную Финляндии. Ранее Виролайнен представляла национальную команду России.

«Конечно, очень рада за Дашу, за то, что у неё есть возможность выступать на международных стартах. Она много пропустила, поэтому, думаю, ей будет не так просто вернуться на топовый уровень в этом сезоне. Но в любом случае буду её поддерживать и болеть за неё», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Виролайнен выступать за Финляндию с сезона-2023/2024. Спортсменка проживает на территории Финляндии с семьёй с 2016 года. В 2021 году Виролайнен получила гражданство страны.