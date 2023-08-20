Трёхкратный чемпион мира по биатлону 40-летний Максим Чудов совершил восхождение на Эльбрус.

«Идём до победной вершины! Без потерь», — написал Чудов на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Максима Чудова

Напомним, Максим Чудов — бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада) в мужской эстафете, трёхкратный чемпион мира по биатлону и трёхкратный победитель мировых первенств по летнему биатлону. В декабре 2013 года Чудов объявил о завершении профессиональной карьеры.

Российские биатлонисты на данный момент отстранены от международный соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийски комитет (МОК) сообщил требования, при соблюдении которых российские спортсмены смогут вернуться на международную арену.