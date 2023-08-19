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Ульяна Нигматуллина планирует выступить на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону

Ульяна Нигматуллина планирует выступить на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону
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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина сообщила о желании принять участие в этапе Кубка Содружества по летнему биатлону.

«На Кубок Содружества поеду. Планирую выступить, но пока точно не могу сказать, какие гонки побегу. Что касается тренировочного процесса, то он тяжёлый, но интересный», — приводит слова Нигматуллиной «Матч ТВ».

Летний этап Кубка Содружества пройдёт с 7 по 10 сентября в Сочи.

Напомним, Нигматуллина пропустила прошлый сезон в связи с беременностью. В феврале текущего года спортсменка стала мамой. В июне стало известно, что Нигматуллина, представляющая Тюменскую область, будет готовиться к сезону в составе сборной Татарстана. Тренером команды Татарстана является муж спортсменки Ильшат Нигматуллин.

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