Соукалова — о фото с Вирер: восхищаюсь людьми, способными привлечь к себе внимание

Бывшая чешская биатлонистка Габриэла Соукалова опубликовала в социальных сетях совместное фото с трёхкратным призёром Олимпийских игр, четырёхкратной чемпионкой мира итальянкой Доротеей Вирер.

«Я восхищаюсь людьми, способными привлечь к себе внимание, будучи интересными и аутентичными. Дело не только в результатах. Я ценю ту пользу, которую она приносит биатлону. И благодарна, что у меня была возможность участвовать в гонках.

Она всегда будет нравиться мне не только как спортсменка, а прежде всего как прекрасный человек, с которым приятно проводить время. Кто ещё поддерживает Доротею Вирер?» – подписал фото Соукалова.

Соукалова — двукратный серебряный, а также бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, двукратная чемпионка мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте, обладательница Кубка мира сезона-2015/2016.