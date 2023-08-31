«Зачем ждать какого-то негатива?» Биатлонистка Виролайнен — о возможном хейте в свой адрес

Призёр этапов Кубка мира в составе сборной России биатлонистка Дарья Виролайнен ответила на вопрос о том, ждёт ли негативных комментариев в свой адрес после смены спортивного гражданство на финское.

«Нет, я надеюсь на понимание со стороны болельщиков. Зачем ждать какого-то негатива?» — сказала Виролайнен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Виролайнен представлять финскую команду в новом сезоне. Спортсменка проживает на территории Финляндии с 2016 года, а с 2021 года обладает гражданством этой страны. В последний раз биатлонистка выступала на международных соревнованиях в сезоне-2017/2018.