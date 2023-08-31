«Это вызов самой себе». Интервью с российской биатлонисткой, сменившей гражданство

Бывшая биатлонистка сборной России, призёр этапов Кубка мира Дарья Виролайнен теперь представляет Финляндию. Её переход зафиксировал Международный союз биатлонистов, и Дарья имеет полное право выступать на Кубке мира, если отберётся.
Как она в 34 года с тремя детьми успевает тренироваться? На что рассчитывает и как долго собирается оставаться в спорте? И ждёт ли хейта в свой адрес в России? Дарья ответила на вопросы «Чемпионата».
«Это вызов самой себе»
— Когда вы окончательно решили для себя, что нужно менять спортивное гражданство?
— Я же постоянно живу в Финляндии, последние три года поддерживала спортивную форму, насколько это было возможно, пользовалась инфраструктурой клуба, в котором состою. После получения гражданства решила попробовать вернуться в большой спорт. Надеюсь, всё сложится.
— В чём возникла сложность с получением финского спортивного гражданства? Вроде бы говорили, что это давно должно было произойти.
— Сложностей как таковых не было. Чтобы получить гражданство в любой стране есть определённые условия, такие как знание языка, срок проживания в данной стране и так далее. Потребовалось время, чтобы его получить.
— Ваше желание продолжить карьеру – это нереализованные амбиции или финансовая необходимость?
— Конечно, как у каждого профессионального спортсмена — это прежде всего амбиции, в моём случае своеобразный вызов самой себе попробовать в других условиях и жизненных обстоятельствах снова показать результат.
«Занятия профессиональным спортом в Финляндии – на собственные средства или с поддержкой спонсоров»
— Сейчас в России, как только спортсмены говорят о смене гражданства, их начинают всячески клеймить. Ждёте хейта в свой адрес?
— Нет, я надеюсь на понимание со стороны болельщиков. Зачем ждать какого-то негатива?
— В России, как известно, биатлонисты, находящиеся даже в составе региональных команд, особенно богатых, ни в чём не нуждаются: сборы, питание, экипировка, зарплата и так далее. Как с этим дело обстоит в Финляндии?
— В Финляндии совсем другая ситуация, так как спорт рассматривается в основном как хобби. Поэтому занятия профессиональным спортом — на собственные сбережения или с поддержкой спонсоров. Пока до конца всех финансовых нюансов не знаю, но системы кардинально разные.
— Вам же придётся пробиваться на Кубок мира через Кубок IBU? Нужно ли отбираться в финскую команду?
— Так же, как в России, здесь есть отборочные соревнования перед сезоном. Участвуют, по сути, все, кто хочет, и отбираются по спортивному принципу на Кубок IBU и Кубок мира.
«Надеюсь, в скором времени нам удастся посоперничать с россиянами на соревнованиях»
— Вы как свою форму оцениваете в процентах от того, что хотели бы видеть?
— На данный момент, думаю, процентов на 50, так как полноценно начала тренироваться лишь около двух месяцев назад.
— Где и с кем тренируетесь? Как вы вообще успеваете тренироваться с детьми?
— Первый сбор у меня прошёл в горах на Семинском перевале. Хотела бы поблагодарить своего первого личного тренера Леонида Константиновича Мякишева, который пошёл навстречу и помог в организации полноценного сбора. В основном тренируюсь дома в Хельсинки, так как дети ходят в детский сад, как раз в это время у меня есть возможность потренироваться. С детьми также во многом помогают супруг и его родственники, которые живут недалеко от нас.
— Какую цель ставите для себя на предстоящий сезон? И зависит ли от выступлений в сезоне ваше решение, как долго ещё будете бегать?
— Цель на этот сезон — выступать на Кубке мира, почувствовать себя, свои плюсы и минусы после большого перерыва. Думаю, буду бегать, пока есть желание и возможность.
— Следите ли за тем, что происходит с биатлоном в России?
— Да, следила во время зимнего сезона, насколько позволяло время. Хочу пожелать российским биатлонистам – что бы ни происходило, не терять мотивации. Очень надеюсь, что в скором времени нам ещё удастся посоперничать на соревнованиях.
- 31 августа 2023
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
- 28 августа 2023
-
19:06
- 27 августа 2023
-
00:42
- 26 августа 2023
-
19:02
-
17:55
-
16:05
- 25 августа 2023
-
17:34
-
17:22
-
14:58
-
14:35
- 24 августа 2023
-
23:38
-
23:24
-
17:35
- 23 августа 2023
-
10:13
- 21 августа 2023
-
18:45
-
11:27
- 20 августа 2023
-
16:58
-
16:42
-
15:21
-
13:51
-
12:55
-
12:13
-
12:05
- 19 августа 2023
-
09:59
-
09:37
- 18 августа 2023
-
16:50
-
15:08
-
14:25
-
12:37
-
10:52
-
10:23
- 17 августа 2023
-
20:30