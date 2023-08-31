«Это вызов самой себе». Интервью с российской биатлонисткой, сменившей гражданство

Бывшая биатлонистка сборной России, призёр этапов Кубка мира Дарья Виролайнен теперь представляет Финляндию. Её переход зафиксировал Международный союз биатлонистов, и Дарья имеет полное право выступать на Кубке мира, если отберётся.

Как она в 34 года с тремя детьми успевает тренироваться? На что рассчитывает и как долго собирается оставаться в спорте? И ждёт ли хейта в свой адрес в России? Дарья ответила на вопросы «Чемпионата».

«Это вызов самой себе»

— Когда вы окончательно решили для себя, что нужно менять спортивное гражданство?

— Я же постоянно живу в Финляндии, последние три года поддерживала спортивную форму, насколько это было возможно, пользовалась инфраструктурой клуба, в котором состою. После получения гражданства решила попробовать вернуться в большой спорт. Надеюсь, всё сложится.

— В чём возникла сложность с получением финского спортивного гражданства? Вроде бы говорили, что это давно должно было произойти.

— Сложностей как таковых не было. Чтобы получить гражданство в любой стране есть определённые условия, такие как знание языка, срок проживания в данной стране и так далее. Потребовалось время, чтобы его получить.

— Ваше желание продолжить карьеру – это нереализованные амбиции или финансовая необходимость?

— Конечно, как у каждого профессионального спортсмена — это прежде всего амбиции, в моём случае своеобразный вызов самой себе попробовать в других условиях и жизненных обстоятельствах снова показать результат.

«Занятия профессиональным спортом в Финляндии – на собственные средства или с поддержкой спонсоров»

— Сейчас в России, как только спортсмены говорят о смене гражданства, их начинают всячески клеймить. Ждёте хейта в свой адрес?

— Нет, я надеюсь на понимание со стороны болельщиков. Зачем ждать какого-то негатива?

— В России, как известно, биатлонисты, находящиеся даже в составе региональных команд, особенно богатых, ни в чём не нуждаются: сборы, питание, экипировка, зарплата и так далее. Как с этим дело обстоит в Финляндии?

— В Финляндии совсем другая ситуация, так как спорт рассматривается в основном как хобби. Поэтому занятия профессиональным спортом — на собственные сбережения или с поддержкой спонсоров. Пока до конца всех финансовых нюансов не знаю, но системы кардинально разные.

— Вам же придётся пробиваться на Кубок мира через Кубок IBU? Нужно ли отбираться в финскую команду?

— Так же, как в России, здесь есть отборочные соревнования перед сезоном. Участвуют, по сути, все, кто хочет, и отбираются по спортивному принципу на Кубок IBU и Кубок мира.

«Надеюсь, в скором времени нам удастся посоперничать с россиянами на соревнованиях»

— Вы как свою форму оцениваете в процентах от того, что хотели бы видеть?

— На данный момент, думаю, процентов на 50, так как полноценно начала тренироваться лишь около двух месяцев назад.

— Где и с кем тренируетесь? Как вы вообще успеваете тренироваться с детьми?

— Первый сбор у меня прошёл в горах на Семинском перевале. Хотела бы поблагодарить своего первого личного тренера Леонида Константиновича Мякишева, который пошёл навстречу и помог в организации полноценного сбора. В основном тренируюсь дома в Хельсинки, так как дети ходят в детский сад, как раз в это время у меня есть возможность потренироваться. С детьми также во многом помогают супруг и его родственники, которые живут недалеко от нас.

— Какую цель ставите для себя на предстоящий сезон? И зависит ли от выступлений в сезоне ваше решение, как долго ещё будете бегать?

— Цель на этот сезон — выступать на Кубке мира, почувствовать себя, свои плюсы и минусы после большого перерыва. Думаю, буду бегать, пока есть желание и возможность.

— Следите ли за тем, что происходит с биатлоном в России?

— Да, следила во время зимнего сезона, насколько позволяло время. Хочу пожелать российским биатлонистам – что бы ни происходило, не терять мотивации. Очень надеюсь, что в скором времени нам ещё удастся посоперничать на соревнованиях.