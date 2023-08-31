Дарья Виролайнен – российским биатлонистам: что бы ни происходило, не терять мотивации

Бывшая российская, а сейчас финская биатлонистка Дарья Виролайнен выразила надежду, что спортсмены сборной России вернутся на международные старты.

«Я следила во время зимнего сезона за биатлоном в России, насколько позволяло время. Хочу пожелать российским биатлонистам – что бы ни происходило, не терять мотивации. Очень надеюсь, что в скором времени нам ещё удастся посоперничать на соревнованиях», — сказала Виролайнен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Виролайнен представлять финскую команду в новом сезоне. Спортсменка проживает на территории Финляндии с 2016 года, а с 2021 года обладает гражданством этой страны. В последний раз биатлонистка выступала на международных соревнованиях в сезоне-2017/2018.