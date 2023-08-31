«Выступать на Кубке мира, почувствовать себя». Дарья Виролайнен – о целях на новый сезон

Бывшая российская, а сейчас финская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала о своих целях на предстоящий сезон, тренировках в России и Финляндии, а также о том, как удаётся совмещать спорт с воспитанием троих детей.
«На данный момент, думаю, оценила бы свою форму процентов на 50, так как полноценно начала тренироваться лишь около двух месяцев назад. Первый сбор у меня прошёл в горах на Семинском перевале. Хотела бы поблагодарить своего первого личного тренера Леонида Константиновича Мякишева, который пошёл навстречу и помог в организации полноценного сбора. В основном тренируюсь дома в Хельсинки, так как дети ходят в детский сад, как раз в это время у меня есть возможность потренироваться. С детьми также во многом помогает супруг и его родственники, которые живут недалеко от нас», — сказала Виролайнен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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