Дарья Виролайнен: в Финляндии занятия профессиональным спортом – на собственные сбережения

Бывшая российская, а сейчас финская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала о финансировании спорта в Финляндии в сравнении с Россией.

«В Финляндии совсем другая ситуация, так как спорт рассматривается, в основном, как хобби. Поэтому занятия профессиональным спортом — на собственные сбережения или с поддержкой спонсоров. Пока до конца всех финансовых нюансов я не знаю, но системы кардинально разные», — сказала Виролайнен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Виролайнен представлять финскую команду в новом сезоне. Спортсменка проживает на территории Финляндии с 2016 года, а с 2021 года обладает гражданством этой страны.