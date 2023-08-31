Юрлова-Перхт: недобрых взглядов или какого-то негатива в Европе я не ощущала

Чемпионка мира — 2015, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась об отношении к российским спортсменам в Европе.

«Если честно, я сконцентрирована на семье и стараюсь не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Но могу сказать, что недобрых взглядов или какого-то негатива я не ощущала. С кем я общалась из иностранцев – с теми и продолжаю общаться.

Например, моя подруга Фредерика Санфилиппо сейчас из биатлона перешла в лыжные гонки. Мы хотели летом встретиться, но не получилось: в тот момент, когда мы выбрались в Австрию, она уехала на сборы. Рядом с нами в Радштадте живёт Тереза Штадлобер – лучшая австрийская лыжница. Альтенмаркт соединяет с Радштадтом целая сеть велодорожек, и она там нередко тренируется на роллерах. Мы гуляем с девчонками на велосипедах, а тут – Тереза: «О, привет, какая у тебя компания классная!» — приводит слова Юрловой-Перхт Sports.ru.