Юрлова-Перхт — об Олимпиаде: если с третьего раза не получилось, то уже и не получится

Чемпионка мира — 2015, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт призналась, что уже не рассчитывает принять участие в Олимпийских играх.
«Есть поговорка, что если с третьего раза не получилось, то уже и не получится. А Пекин для меня, получается, уже четвёртая Олимпиада, которая прошла мимо. Честно скажу, что первые разы это воспринималось трагично. Но потом прошёл юношеский максимализм, появился ребёнок. И когда судьба подарила мне возможность перед Пекином второй раз стать мамой, я даже не сомневалась.
Но, кстати, в феврале, во время Олимпиады, я ощущала себя в неплохих кондициях. Конечно, это была не топ-форма, но, если бы мне вдруг позвонили и сказали, что срочно нужна замена, я бы поехала», — приводит слова Юрловой-Перхт Sports.ru.
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