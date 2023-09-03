Выступающая за Финляндию Виролайнен — третья в масс-старте на летнем чемпионате Эстонии

Призёр этапов Кубка мира в составе сборной России, биатлонистка Дарья Виролайнен, выступающая за команду Финляндии, выиграла бронзу в масс-старте на летнем чемпионате Эстонии.

Летний биатлон. Чемпионат Эстонии. Женщины. Масс-старт

1. Туули Томингас (Эстония) – 29.03,5 (4).

2. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 29,4 (4).

3. Дарья Виролайнен (Финляндия) – 46,4 (3).

4. Регина Эрмитс (Эстония) – 1.14,7 (5).

Напомним, ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Виролайнен представлять финскую команду в новом сезоне. Спортсменка проживает на территории Финляндии с 2016 года, а с 2021-го у неё есть гражданство этой страны. В последний раз биатлонистка выступала на международных соревнованиях в сезоне-2017/2018.