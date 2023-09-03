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«Ну ни фига себе, уже медаль!» Резцова — о первой бронзе Виролайнен за Финляндию

«Ну ни фига себе, уже медаль!» Резцова — о первой бронзе Виролайнен за Финляндию
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова отреагировала на первую медаль своей дочери Дарьи Виролайнен за сборную Финляндии. Спортсменка выиграла бронзу на чемпионате Эстонии по летнему биатлону.

«Я очень рада за Дашу! Ну ни фига себе, уже медаль! Она согласилась выступать за Финляндию, проживая там, это большой шаг. Это вышка — то, что она сделала сейчас. Я хотела, чтобы она сделала это в зимний сезон, но и зимой будут медали. В Финляндии же нет особо сильных биатлонисток. Дашуля, ты суперская, ты молодчина!» — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Напомним, у Виролайнен два гражданства — России и Финляндии. Биатлонистка перешла в финскую сборную в августе 2023 года. Ранее спортсменка выступала за сборную России.

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