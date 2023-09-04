«Я немного устала». Вирер допустила, что следующий сезон может стать для неё последним

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер допустила, что сезон-2023/2024 может стать последним в её карьере.
«Летом я постоянно борюсь с собой, разрываясь между мыслью об уходе и желанием двигаться дальше. Конечно, мне хотелось бы больше находиться дома, вести обычную домашнюю жизнь, но я по-прежнему получаю удовольствие от тренировок и соревнований. Только на соревнованиях и сборах я провожу вне дома 200 дней в году, а ещё есть обязательства перед СМИ и спонсорами.
Я уехала из дома в 14 лет, чтобы учиться в спортивной школе, и в следующем году будет 20 лет, как я живу такой жизнью. Вполне нормально, что это начинает меня немного тяготить.
Я проведу этот сезон, посмотрю, как он пройдёт, а потом решу, что делать. Этот сезон будет решающим для моего окончательного решения по поводу Олимпиады-2026. Молодость проходит, возраст наступает, мотивация может как расти, так и падать. Честно говоря, после стольких лет в биатлоне я немного устала, к тому же в моей жизни есть не только спорт», — приводит слова Вирер ilTQuotidiano.
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