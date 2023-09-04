Тириль Экхофф: Вирер является дивой биатлона, она создаёт ажиотаж

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф отреагировала на слова итальянки Доротеи Вирер о том, что «грядущий сезон будет решающим при принятии решения, продолжать ли карьеру до Олимпиады-2026».

«Думаю, Доротея хочет увидеть, что может бороться за места на подиуме и победы. Если дела пойдут иначе, то у неё, конечно, не будет мотивации стремиться на Олимпиаду. В то же время она имеет прекрасную возможность стать чемпионкой. Это Олимпиада, это её родная трасса, где она тренировалась больше всего. Будет интересно посмотреть, что она выберет.

Доротея – великолепная спортсменка. Она создает ажиотаж в биатлонном мире и в некотором смысле является дивой этого вида спорта. А дивы просто необходимы биатлону», — приводит слова норвежки TV2.