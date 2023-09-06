«ВАДА создаёт видимость равноправия». Васильев — о возможных санкциях в отношении Франции

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о заявлении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по поводу нарушений в работе Французского антидопингового агентства (AFLD). Экс-биатлонист подчеркнул, что ВАДА создаёт лишь видимость равноправия и не станет применять санкции к французской стороне.

«Маловероятно, что ВАДА применит санкции к Франции. Это просто попытка показать, что принцип неотвратимости наказания применяется ко всем, вне зависимости Россия это или Беларусь. Но эти их сказки мы уже давно изучили. Была же история, когда австрияков поймали на допинге в лыжных гонках, даже видео было, но всё спустили на тормоза. Это сделало как раз ВАДА. Я абсолютно не верю в их искренность. Они создали искусственно инфоповод, чтобы все возбудились. Люди, которые исполняют принципы ВАДА, — это враги спорта, мягче тут не скажешь. Враги олимпийского движения. Создают видимость равноправия.

Вот если французов исключат как Россию, то только тогда я поверю в искренность намерений ВАДА. Сейчас это всё игра, спектакль. Это лживая организация, которая работает только по конкретным заказам. Там не найти справедливости российским спортсменам, сплошная ложь», — приводит слова Васильева Legalbet.

Ранее стало известно, что ВАДА пригрозило отстранить французских спортсменов от некоторых международных соревнований и запретить проведение Олимпийских игр на территории страны из-за несоблюдения принципов всемирного антидопингового кодекса.