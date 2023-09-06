ВАДА пригрозило Франции запретом на проведение Олимпийских игр

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступило с критикой Французского антидопингового агентства (AFLD) за несоблюдение требований и пригрозило санкциями, сообщает AFP.

В ВАДА заявили, что французское агенство принимало ряд решений, явно не соответствующих ни всемирному антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда (CAS). В AFLD заявление ВАДА назвали настоящим шантажом.

«ВАДА угрожает возбудить судебное разбирательство, которое может привести к запрету французским спортсменам участвовать в некоторых международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, а также может привести к запрету на проведение Олимпиады во Франции. С момента своего создания AFLD приняло несколько сотен решений по допинговым делам, ни одно из которых не было оспорено ВАДА», — говорится в заявлении Французского антидопингового агентства.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.