«В лыжные гонки обратно не захотелось». Грухвина — о 8 промахах и 30-м месте в спринте

Российская биатлонистка Анна Грухвина, перешедшая в биатлон из лыжных гонок, высказалась о своём выступлении в спринте на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи. Спортсменка заняла 30-е место, допустив восемь промахов.

«Очень классные впечатления. Конечно, на рубеже не получилось отработать так, как хотелось. Была такая ошибка, что, когда мы пристреливались, ветер был слева, спускалась туча и начинал идти дождь. А когда я приехала на лёжку, ветер стих. Самым непривычным было бежать с оружием, потому что это вес, это тяжелее, чем бежать просто без оружия.

Внимание, которое оказывается мне здесь, немножко непривычно получать, конечно, немножко волнительно. Кто-то, может, ожидал от меня чего-то сверхъестественного, кто-то, наоборот, просто поддерживал, говорил: «Не переживай, работай в своём темпе». Но ничего, в принципе, пытаюсь абстрагироваться, всё нормально.

Я не боялась, что я вообще ничего не закрою, но, конечно, волнение немножко присутствовало, как на любом первом старте, в любом виде спорта, даже если ты профессионал. Выходишь в первый раз, первая гонка зимой даже на лыжах, когда ты уже столько лет бегаешь, она тоже волнительная. Поэтому я думаю, что первый блин комом, а дальше будет лучше. В лыжные гонки обратно не захотелось, я выбрала этот спорт, работаю и учусь здесь», — передаёт слова Грухвиной корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.