«Поступок свободного человека». Нигматуллина — о переходе Виролайнен в сборную Финляндии
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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина оценила переход соотечественницы Дарьи Виролайнен в стан сборной Финляндии.
«Переход Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии оцениваю как поступок свободного человека. Подобное развитие карьеры, скорее всего, не мой вариант по разным причинам. Я за свободу слова. Могу понять тех, кто обливает грязью сменивших гражданство, и самих спортсменов тоже. Хочу, чтобы все были свободны в принятии решений», — сказала Нигматуллина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
Напомним, в середине августа Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил биатлонистке Виролайнен, ранее входившей в состав сборной России, представлять Финляндию на турнирах в сезоне-2023/2024.
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