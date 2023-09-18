Майгуров объяснил, как будет формироваться состав команды на централизованную подготовку

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, по каким критериям будут отбирать спортсменов на централизованную подготовку на последующий сезон.

«Мы, в отличие от предыдущих годов, решили выложить критерии формирования команды в сентябре, а не в марте. Эта инициатива была со стороны комитета спортсменов, который мы создали этим летом. Мы согласились с комитетом, что будет логично, если перед стартом сезона все будут знать правила игры, по которым уже весной будет формироваться состав на централизованную подготовку на следующий год.

На централизованную подготовку у нас состав команды 16 человек. Формироваться он будет так. Один человек — победитель общего зачёта Кубка России. Следующие три спортсмена — 1-3 места в рейтинге СБР. Если победитель Кубка России выходит в тройку рейтинга СБР, то будут брать четвертого по рейтингу.

Далее три человека — спортсмены, набравшие наибольшее количество очков на главных стартах сезона: Спартакиаде сильнейших, которая пройдёт в Златоусте с 9 по 19 февраля, и чемпионате России, который состоится в Тюмени. И ещё один, восьмой человек — лучший юниор на основании юниорского рейтинга.

Остальные восемь человек будут определяться по решения тренерского штаба. Изначально было предложение ограничить возраст — шесть спортсменов не старше 25 лет. В итоге тренерский совет принял решение возраст не ограничивать, но все спортсмены на централизованную подготовку будут рекомендоваться исполкомом тренерского совета. Все спортсмены будут проходить по решению тренерского совета, старших тренеров команд. Михаил Шашилов, Артём Истомин, Юрий Каминский будут защищать этот состав спортсменов, которые будут предлагаться тренерским штабом.

Повторюсь, восемь человек отбираются по результатам сезона: рейтингам и важнейшим стартам, и восемь человек по предложению тренеров. Это будут как молодые спортсмены, так и опытные. Например, в этом году шесть юниоров были приглашены в основную команду, хотя они ещё в юниорском возрасте», — сказал Майгуров в эфире «Чемпионата».